سفيرة إستونيا في القاهرة: ضرورة التوسع في مناقشة قضايا المرأة بوسائل الإعلام

قالت إنجريد آمر، سفيرة جمهورية إستونيا في القاهرة، إن النساء في بلدها تحملت أعباء عديدة، مثل العمل داخل المنزل وخارجه، وهذه الأوضاع مشابهة في العديد من الدول، موضحة أن بلدها تعمل على مواجهة تلك التحديات التي تواجه المرأة على الصعيد التشريعي، من خلال قانون المساواة بين الجنسيين، فضلا عن تنظيم مجلس يناهض التمييز بناء على الجنس.

التوسع في مناقشة قضايا المرأة في الإعلام

وأوضحت أنه لا بد من التوسع في مناقشة قضايا المرأة في الإعلام، لما له من تأثير أكبر، مؤكدة أن الرجال أيضا في حاجة للدعم، ومن الأدوار التي قامت بها استونيا هو القانون المتعلق بالإنجازات لمنح الرجال إجازة أبوة.

وأضافت أن هناك طريق طويل من العمل، لا بد من المضي فيه لتعزيز الطفولة والأمومة، جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في فاعليات اليوم الثاني والأخير من قمة المرأة المصرية المهنية.

تُستكمل فعاليات الدورة الثالثة لقمة المرأة المصرية المهنية، في يومها الثاني والأخير، والتي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد الوزراء.

وتشهد فعاليات القمة حضور نسائي دولي ومحلي موسع، حيث يشارك في الفعاليات نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء والمتخصصين وممثلي المنظمات الدولية وقيادات نسائية رفيعة المستوى، إلى جانب ممثلي شباب الجامعات من الطالبات وأصحاب المبادرات التنموية.