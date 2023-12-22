«القومي للمرأة» والنيابة العامة ينظمان ورشة عن قضايا العنف ضد المرأة

نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل عن قضايا العنف ضد المرأة لأعضاء النيابة العامة، بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب للنيابة العامة، في إطار الـ16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتي استمرت على مدار 4 أيام، بحضور كل من الأستاذة ولاء سليم، مدير المتابعة والتقييم بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والمستشار أحمد النجار، رئيس الاستئناف مستشار وحدة العنف ضد المرأة بالمجلس، ولفيف من المستشارين المحاضرين من أعضاء النيابة العامة.

جهود القومي المرأة

واستعرضت ولاء سليم، دور المجلس القومي للمرأة في حماية المرأة من كل أشكال العنف الموجه ضدها، وتعاون المجلس مع النيابة العامة، مستعرضة أنشطة المجلس واختصاصاته واختصاصات مكتب شكاوى المرأة بالمجلس.

كما تحدث المستشار أحمد النجار، عن ملف العنف ضد المرأة من المنظور الدولي والوطني وما تقوم به الدولة من جهود في هذا الملف، والتي يأتي من بينها العمل على إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، من أجل تقديم خدمات متكاملة للسيدات المعنّفات أو من يتعرضن للعنف في مكان واحد، كما تحدث عن جريمة الختان والتحرش واللاتان تأتيان من بين جرائم العنف التي تتعرض لها المرأة في مصر.

جهود النيابة العامة في مناهضة العنف ضد المرأة

واستعرض المستشارون المحاضرون من جانب النيابة العامة أهم أشكال وصور جرائم العنف ضد المرأة، وأركان تلك الجرائم وكيفية التحقيق فيها واستخلاص أدلتها والتصرف فيها.

وجريمة ختان الاناث وأركانها وكيفية التحقيق والتصرف فيها وطرح وقائع عملية وقضايا حقيقية علي السادة أعضاء النيابة المشاركين فضلا عن جريمة الاتجار بالبشر كأحد أبرز جرائم العنف ضد المرأة، والتي تتضمن الاستغلال الجنسي والدعارة، مع توضيح كيفية التحقيق بشأنها وأركانها، وكيفية استخدام الدليل الرقمي باعتباره أحد أدلة الإثبات الجنائي في قضايا العنف ضد المرأة بشكلٍ عامٍ، وفي جرائم الابتزاز بصفة خاصة.