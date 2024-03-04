إعلان القوائم النهائية للمرشحين لرئاسة 4 جامعات الأسبوع المقبل

أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنّ اللجنة المشكلة لاختيار رؤساء الجامعات ستعلن القوائم النهائية للمرشحين لرئاسة جامعات القاهرة وبورسعيد وأسوان والأقصر، بعد فحص الطعون المقدمة من المرشحين، موضحا أنّه وفقا للخريطة الزمنية المنصوص عليها، يبدأ تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجان الأحد المقبل.

المجلس الأعلى للجامعات الحكومية

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ اللجنة تقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين أثناء المقابلات وفحص الأوراق ووضع الدرجات المختلفة، موضحة أنّ اللجنة تختص بإجراء المقابلة والتقييم وليس أخذ القرار، وجميع المقابلات تتم في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وتواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام أعمال الفصل الدراسي الثاني 2024 وفق الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.