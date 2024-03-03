رئيس جامعة أسيوط يشارك في المنتدى الأكاديمي العلمي الأول بين مصر والمجر

شارك الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، في جلسات المنتدى الأكاديمي والعلمي بين مصر والمجر، والذي افتتحه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور يانوش تشاك وزير الثقافة والابتكار المجري.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسفير محمد الشناوي السفير المصري في المجر، والسفير أندراس كوفاكش سفير المجر بالقاهرة، ولفيف من قيادات الوزارة ورؤساء الجامعات المصرية والمجرية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تعزيز الشراكة بين مصر والمجر

يهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكة بين مصر والمجر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، والتوسع في إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية التي تحظى بالسمعة الأكاديمية المتميزة.

وتتناول الفعاليات والجلسات النقاشية عددًا من قضايا التعليم العالي والبحث العلمي التي تهم الجانبان، حيث يشهد المنتدى تنظيم جلستين، وتُقام الجلسة الأولى بعنوان: "أفق مستقبلي للتعاون"، وتبحث الجلسة الثانية سُبل التعاون في البحث العلمي بين الطرفين بعنوان "المشهد البحثي في مصر".