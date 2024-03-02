رئيس جامعة القاهرة: 3 كليات جديدة في طريقها للاعتماد الدولي

قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عبر صفحته على فيسبوك، إن كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والصيدلة، والاقتصاد والعلوم السياسية، في طريقها إلى الاعتماد الدولي قريبًا.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية التمريض على الاعتماد الدولى من هيئة AHPGS الألمانية (‏ACCREDITATION AGENCY IN HEALTH AND SOCIAL SCIENCES) لبرنامج بكالوريوس التمريض.

سد الفجوة مع العالم المتقدم

وهنأ المجتمع الجامعي بحصول كلية التمريض على الاعتماد الدولي، مؤكدًا أن الاعتماد الدولي لكليات ومعاهد ومستشفيات الجامعة من الهيئات العالمية الكبرى يؤكد نجاح جامعة القاهرة في مبادرة سد الفجوة المعرفية مع العالم المتقدم والتي جرى إطلاقها في يوليو 2021.

اعتماد كليات جامعة القاهرة

وأشار «الخشت» إلى أنه سبق الاعتماد الدولي لكليات الإعلام والطب البيطري والعلاج الطبيعي، وأقسام ومعامل ومستشفيات؛ أبرزها العمارة، وجراحة المخ والأعصاب، بالإضافة إلى مجموعة من معامل كليات الطب والزراعة والهندسة، واعتماد مستشفى 500 500 كمستشفى خضراء، إلى جانب الاعتماد الدولي والمحلي لـ19 برنامجا دراسيًا بعدد من الكليات، والحصول على 48 من شهادات نظم الإدارة الدولية «الأيزو».