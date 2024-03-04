تشغيل 5 قطارات لنقل الحاويات بين 5 مواني بحرية وجافة يوميا

أعلنت شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض بالتعاون مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تطوير البنية الفوقية لاستخدام وإدارة وتشغيل محطة شحن الحاويات بالقطارات على أرصفة 33-34 بميناء الإسكندرية «RCS» على مساحة 20 ألف متر مربع بعدد 4 خط سكة حديد بإجمالي أطوال 1310.

يأتي ذلك بهدف ربط ميناء الإسكندرية، وتحديدا محطة تحيا مصر بالمواني الجافة بـ6 أكتوبر والعين السخنة عن طريق شبكة السكك الحديدية، لجعلها بمثابة بوابة رئيسية لحركة التجارة للخطوط الملاحية العالمية في مصر والشرق الأوسط.

3 قطارات أسبوعيا

وأوضحت وزارة النقل، في تقرير لها، أنه على الجانب الآخر من الناحية التشغيلية جرى التعاون مع تحالف شركتي الغرابلي وشركة ثرى إيه إنترناشونال «G3A» والذي سيقوم بدور الناقل، إذ يوفر التحالف أكثر من 3 قطارات أسبوعيا في الفترة الأولى من التشغيل إلى أن تصل إلى عدد 3 إلى 5 قطارات يوميا بسعة 250 حاوية مكافأة من جميع المواني «ميناء دمياط - ميناء 6 أكتوبر الجاف - العاشر من رمضان - ميناء بورسعيد - ميناء السخنة»، ومتوقع بدء تشغيل محطة شحن الحاويات بالقطار «RCS» قبل النصف الأول من هذا العام.

توسعة مبنى الجمارك

وأشارت إلى أن الشركة تستمر في بذل كل الجهود لمواجهة الصعاب والتحديات، وتقوم حاليا على توسعة مبنى الجمارك ليشمل كل أعضاء اللجان المشتركة وذلك تلبية لمطالب الجهات ذات الصلة «الجمارك - جهات الفحص الرقابية» لتسهيل عمليات الفحص بساحة المحطة، بالإضافة إلى زيادة السعة التخزينية لساحات التخزين بالمحطة لتسع 250 حاوية يوميا بدلا من 150 لتصل السعة الشهرية إلى 7500 حاوية بدلا من 4500 حاوية.