محطة تحيا مصر بالإسكندرية تستقبل أكثر من 125 سفينة عالمية منذ افتتاحها

أكدت وزارة النقل، أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، حققت نتائج ملموسة منذ أن افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الأشهر القليلة الماضية، موضحة أن المحطة ذكية خضراء تأتي في إطار خطة جعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات وفق توجيهات القيادة السياسية.

6 خطوط ملاحية عالمية

وأضافت الوزارة في تقرير لها، أن المحطة استقبلت أكثر من 125 سفينة حتى الآن من 6 خطوط ملاحية عالمية مختلفة، حيث يتم التعامل مع السفن بشكل منتظم، مؤكدة أنه تم تحقيق معدلات أداء عالمية مما يساهم في بدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل.

ونوهت الوزارة، إلى أن محطة تحيا مصر، تسهم في جذب خدمات جديدة إلى المواني المصرية نظراً لتوفر المناخ الملائم والأعماق المناسبة التي لم تتوفر من قبل، فهي محطة تعمل بأفضل الوسائل الحديثة في شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات أو البضائع العامة.

رفع تصنيف ميناء الإسكندرية

وأشارت وزارة النقل، إلى أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، فالمحطة قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنوياً.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات، أن محطة تحيا مصر تزيد من حصة مصر في تجارة الترانزيت، وهي التجارة الأهم على مستوى العالم نظراً لدورها في جذب العملات الأجنبية الصعبة.

وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ«الوطن»، أن المحطة توفر آلاف فرص العمل للشباب، وتقدم خدمات على مستوى متميز نظراً لوجود تدريبات مكثفة لفريق العمل بصفة مستمرة.