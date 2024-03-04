الوضع داخل لبنان.. فراغ رئاسي طال أمده وتهديد بالانزلاق في حرب واسعة

عرض برنامج «مباشر بيروت»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية دانيا الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «فراغ رئاسي طال أمده.. ولبنان مهدد بالانزلاق لحرب واسعة».

وجاء في التقرير: فراغ رئاسي طال أمده بينما لبنان مهدد بالانزلاق إلى حرب واسعة تفرض مخاطر تقتضي حلحلة الأزمة بأسرع وقت والشروع في إعادة تكوين السلطة في خطوة تشكل العامل الأكثر حماية وتحصينا لاستقرار البلاد والممر الأسرع لمعالجة الوضع المتفجر على الحدود الجنوبية بالمفاوضات.

ولا تزال سُدة الرئاسة شاغرة منذ عام و5 أشهر، وتتضخم فاتورة الوضع يتكبدها شعب وسياسيو لبنان معا، بينما يضطر مجلس النواب لتشريع الضرورة من أجل تسيير أعمال البلاد وسط انتقادات تقف عاجزة أمام حالات تفرض ذاتها تحت ضفة الضرورة القصوى تفاديا لفراغ آخر قد يطول المؤسسة العسكرية في ظل حرب تلوح في أفق لبنان خشية ترك الأزمة الرئاسية فريسة للتغييب والتهميش.