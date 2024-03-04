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دراما المتحدة

خبير: إسرائيل ليست جاهزة لحرب مع لبنان ولن تخرج سليمة إن فعلت ذلك

كتب:

هانى حسن
11:45 ص | الإثنين 04 مارس 2024
العميد أمين حطيط الخبير العسكري اللبناني

العميد أمين حطيط الخبير العسكري اللبناني

قال الخبير العسكري اللبناني العميد أمين حطيط، إنّ من يدقق في مجريات العمليات العسكرية عبر الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، وفي السلوكيات التي يتبعها الطرفين، يستطيع أن يخرج بخلاصة مفادها أنّ الوضع ما زال يندرج تحت عنوان المواجهة في إطار الحرب المقيدة.

وأضاف حطيط، خلال مداخلة ببرنامج «مباشر بيروت» الذي تقدمه الإعلامية دانيا الحسيني على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «مع استثناءات بين الحين والآخر يرتكبها العدون الإسرائيلي فترد عليه المقاومة لاستثناء مقابل يعيده إلى القيود الأربعة التي تنظم عمليات المواجهة على الحدود، وهي قواعد (المكان والهدف وطبيعة السلاح المستخدم والمناورة) وهي الأمور التي تحكم ما يحدث على الحدود».

وتابع أنّ محاولة الدخول البري من دورية إسرائيلية إلى الجنوب اللبناني يشير إلى أنّ إسرائيل تحاول جس النبض على الأرض لتعلم مدى جهوزية المقاومة، وعندما قوبلت بالنار انسحبت من غير إحداث أي تغيير وادعت أنّها لم تنفذ العملية، مؤكدا أنّ إسرائيل حتى الآن ليست جاهزة لحرب مع لبنان ولن تخرج سليمة إن فعلت ذلك.

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بقلم هانى حسن