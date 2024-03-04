الفصائل تستخدم أسلحة قنص أمريكية في حربها ضد إسرائيل.. تخترق الخوذات الواقية

مع استمرار الحرب والمعارك بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، نشرت صحيفة «هاآرتس» العبرية تحقيقًا جديدًا، أعلنت فيه أن الفصائل الفلسطينية تستخدم سلاحا أمريكي الصنع في حربها ضد قوات الاحتلال، بحسب معلومات استخباراتية حصلت عليها من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

السلاح الذي تستخدمه الفصائل الفلسطينية، هو بندقية قنص ثقيلة اسمها «AM-50»، وهي إيرانية الصنع، تم تركيب مناظير Element Optics عليها، وهي مناظير من إنتاج شركة أمريكية.

تُشكل تهديدًا خطيرًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي

يبلغ طول البندقية حوالي 1.5 متر، وتزن حوالي 1.5 متر، حوالي 12 كجم ومداه الفعال حوالي 1200 متر، ومع تركيب مناظير أو تلسكوب الأمريكي عالي الجودة على البندقية، تُشكل تهديدًا خطيرًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، فحتى السترات والخوذات الواقية عالية الجودة لا توفر الحماية ضد مقذوفاتها الثقيلة.

فرصة أكبر للضرب من مسافات مئات المترات

التلسكوب الأمريكي، يعطي لقناصة الفصائل الفلسطينية فرصة أكبر للضرب من مسافة مئات المترات، والقدرة على تجنب الكشف والرد على نيران الجيش الإسرائيلي.

هذه الأسلحة التي اطلعت عليها صحيفة «هآرتس»، موجودة داخل وحدة تابعة لجيش الاحتلال، وتحتوى على عشرات الأسلحة والمعدات التي حصلت عليها قوات الاحتلال في غزة، وبها مجموعة محدودة تشمل بندقية أمريكية من طراز M-14 والعديد من الرشاشات السوفيتية من طراز دراجونوف «SVD».

وقالت «هآرتس» أيضًا، إن الفيديوهات التي تنشرها الفصائل الفلسطينية أثناء استهداف جنود وضباط الاحتلال الإسرائيلي عن طريق القنص، تتم باستخدام التلسكوب الأمريكي.