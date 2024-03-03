محلل سياسي: لا يجب بقاء حالة الفرقة بين الفصائل الفلسطينية

أكد الدكتور جهاد الحرازين، المحلل السياسي الفلسطيني، أن مسار باريس كان هو المسار الأول للتهدئة ووضع 3 مراحل للتهدئة، تستمر 6 أسابيع، ومن ثم عدد من المراحل الأخرى.

مراحل التهدئة في اجتماع باريس

وشدد «الحرازين»، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن المرحلة الأولى يتم إطلاق سراح النساء والأطفال ومن فوق سن الخمسين، والمرحلة الثانية إطلاق سراح الجنود الأسرى الإسرائيليين، والمرحلة الثالثة هو تبادل جثث القتل من الطرفين، ولكن الرفض من قبل إسرائيل.

مفاوضات باريس

ونوه بأن مفاوضات باريس أسفرت عن ملامح لتطبيق الهدنة تشمل قواعد للإفراج عن المحتجزين بالتزامن مع وقف إطلاق النار.

وشدد على أنه لا يمكن تصفية مقاومة الشعب الفلسطيني وستختلف الأساليب والطرق وتبقى المقاومة، موضحًا أنه لا يجب أن تبقى حالة الفرقة بين الفصائل الفلسطينية.