مجلس تصدير فول الصويا و«الدولي للأسماك» ينظمان برنامجا لإدارة المفرخات البحرية

افتتح مجلس تصدير فول الصويا الأمريكي، والمركز الدولي للأسماك، أعمال البرنامج التدريبي رقم 66 حول إدارة المفرخات البحرية باعتباره أحد برامج مركز تميز فول الصويا بمقره بالعباسة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وذلك بحضور وفد رفيع المستوي من السفارة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة هيرو مصطفي جارغ، سفيرة الولايات المتحدة لدي مصر، وكريستوفار ريكر، الوزير المفوض للشئون الزراعية، وجيني مورغان، الملحق الزراعي بالسفارة، والدكتورة أحمد والي المختص بالشئون الزراعية.

وشارك في التدريب الذي يمتد على مدار 3 أيام 50 مشاركا من صغار المزارعين والمنتجين وأصحاب المفرخات والمزارع السمكية بمختلف محافظات مصر، إضافة إلى عدد من الباحثين في القطاع.

توحيد الجهود للحد من أثر الكربون

وقالت السفيرة الامريكية: «لقد أكد وزير الزراعة الأمريكي مؤخراً على أهمية توحيد الجهود للحد من أثر الكربون، ويسعدني رؤية التعاون بين المركز الدولي ومجلس فول الصويا نحو تحقيق زراعة مائية وتربية أسماك أكثر أستدامة فمصر هي وجهة هامة لمصدري الولايات المتحدة».

تابعت بأن تعاوننا الطويل هو الطريق نحو انتعاش الصناعة وهو نقطة حاسمة في تقليل تأثيرات عوامل تغير المناخ والقضاء علي الجوع، والتوجه نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز النمو الأقتصادي خاصة بأن عدد سكان العالم سيبلغ عددهم 10 مليار شخص بحلول عام 2050.

وأضافت أن فريق وزارة الزراعة الأمريكية في السفارة يهدف إلى ربط صناعات الزراعة الأمريكية بشركاء أجانب من خلال المنظمات والمؤسسات التجارية، كما أثنت على الشراكة مع مجلس فول الصويا كونه أحد أهم الشركاء الفاعلين في مصر من خلال برامج بناء القدرات التي يقدمها مركز تميز فول الصويا في مصر والتي أتاحت فرص عديدة لتبادل الخبرات والشراكات بحيث يلتقي العلم والأبتكار معاً كونهما أحد أهم الأدوات الأساسية للولوج لزراعة مستدامة.

دعم تطوير قطاع الأستزراع المائي في مصر

تابعت بأن التعاون المثمر مع المركز الدولي وجهاز حماية وتنمية البحيرات ووزارة الزراعة في الولايات المتحدة وأيضاً القطاع الخاص هو الأداة الرئيسية لدعم تطوير قطاع الأستزراع المائي في مصر، وبرامج مركز تميز فول الصويا نجح في أستقطاب فاعلين في القطاع من مختلف الخلفيات علي مستوي محافظات مصر خاصةً من مناطق تمركز المزارع السمكية وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما أن البرنامج رقم 66 الذي نشهده اليوم يعتبر علامة فاصلة في طريق النجاح نحو رحلتنا المثمرة، وإن مجلس تصدير فول الصويا الأمريكي يؤكد ألتزامه نحو تقديم برامج تدريبة و ورش أفتراضية بشكل شهري لزيادة دعم قطاع الأقتصاد الأزرق في مصر والدول العربية.

بلغ إنتاج مصر من الأسماك سنوياً 2 مليون طن

وقال الدكتور صلاح مصيحلي، رئيس هيئة الثروة السمكية، إنّ التعاون مع كلا الجهتين له الأثر الأكبر على تطور القطاع في مصر حيث بلغ إنتاج مصر من الأسماك سنويا 2 مليون طن في عام 2022 بقيمة 62 مليار جنيه مصري وتمثل المصايد الطبيعية 21% من الإنتاج بينما يمثل الأستزراع السمكي 79% هذا وقد بلغ حجم الفرد من الإنتاج المحلي 20 كجم في العام فيما يكون المعدل العالمي 20.5 كيلوجرام سنوياً.