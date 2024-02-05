رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

محافظ الإسكندرية يستقبل السفيرة الأمريكية لتعزيز العلاقات بين الجانبين

كتب:

كيرلس مجدى
04:33 م | الإثنين 05 فبراير 2024
السفيرة الأمريكية ومحافظ الإسكندرية

السفيرة الأمريكية ومحافظ الإسكندرية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل التعاون المشترك وتطوير العلاقات بين الجانبين على الأصعدة كافة، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وإيرين تاريوت الملحق الثقافي الأمريكي، وجونا لآي مسؤول تطوير التعليم بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

4500 مصنع في جميع المجالات بالإسكندرية 

ورحب محافظ الإسكندرية بالسفيرة الأمريكية، مؤكدًا أن الإسكندرية هي عاصمة مصر الاقتصادية وبها ما يقرب من 4500 مصنع في جميع المجالات، كما أنها تستقبل نحو 65% من صادرات وواردات الجمهورية. 

كما أعرب المحافظ عن سعادته بهذا اللقاء لتعزيز وتطوير العلاقات بين الجانبين، مُرحبا بالتعاون مع الجانب الأمريكي.

تفاصيل زيارة السفيرة الأمريكية إلى الإسكندرية

ومن جانبها، رحبت السفيرة بالتعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدة حرصها على زيارة الإسكندرية كونها عاصمة مصر الثانية، مشيرة إلى أنها ستقوم بزيارة المركز الجامعي للتطوير المهني المدعم من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في جامعة الإسكندرية، وكذلك مكتبة الإسكندرية بالإضافة إلى حضور أسبوع الإسكندرية للتصوير بالامديست.

اقرأ المزيد:

محافظ الإسكندرية يرفع الاستعدادات لمواجهة تراكمات الأمطار إلى الدرجة القصوى

محافظ الإسكندرية: تكثيف التواجد الميداني للتعامل مع الأمطار

محافظ مطروح: فرق التدخل السريع تواجه الأمطار بطول الساحل حتى الإسكندرية

محافظ الإسكندرية: تكثيف التواجد الميداني للتعامل مع أمطار نوة الكرم
بقلم كيرلس مجدى