محافظ الإسكندرية يستقبل السفيرة الأمريكية لتعزيز العلاقات بين الجانبين

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل التعاون المشترك وتطوير العلاقات بين الجانبين على الأصعدة كافة، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وإيرين تاريوت الملحق الثقافي الأمريكي، وجونا لآي مسؤول تطوير التعليم بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

4500 مصنع في جميع المجالات بالإسكندرية

ورحب محافظ الإسكندرية بالسفيرة الأمريكية، مؤكدًا أن الإسكندرية هي عاصمة مصر الاقتصادية وبها ما يقرب من 4500 مصنع في جميع المجالات، كما أنها تستقبل نحو 65% من صادرات وواردات الجمهورية.

كما أعرب المحافظ عن سعادته بهذا اللقاء لتعزيز وتطوير العلاقات بين الجانبين، مُرحبا بالتعاون مع الجانب الأمريكي.

تفاصيل زيارة السفيرة الأمريكية إلى الإسكندرية

ومن جانبها، رحبت السفيرة بالتعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدة حرصها على زيارة الإسكندرية كونها عاصمة مصر الثانية، مشيرة إلى أنها ستقوم بزيارة المركز الجامعي للتطوير المهني المدعم من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في جامعة الإسكندرية، وكذلك مكتبة الإسكندرية بالإضافة إلى حضور أسبوع الإسكندرية للتصوير بالامديست.