السفيرة الأمريكية تزور جناح جامعة النيل في معرض «EDUGATE»

زارت هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية، جناح جامعة النيل الأهلية، والتقى الوفد المرافق لها الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة وعمداء الكليات، خلال جولتها التفقدية للنسخة الـ 14 من معرض EDUGATE التعليمي الدولي.

وخلال زيارتها جناح جامعة النيل، استمعت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية، إلى شرح مبسط من الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، عن كليات الجامعة ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني.

معرض EDUGATE التعليمي الدولي

وتناول الحديث بين الجانبين أهم البرامج البحثية والطلابية والدراسية، التي تجمع بين جامعة النيل وعدد من الجامعات الأمريكية، ومنها:

شراكة جامعة النيل مع جامعة ميتشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال الهندسة والعلوم التطبيقية.

برنامج الدرجة المزدوجة (EMBA / MBA) ماجستير إدارة الأعمال الذي يجمع بين جامعة النيل وجامعة تينيسي في مارتن بأمريكا.

أكبر برنامج تبادل افتراضي في منطقة الشرق الأوسط مع جامعة جورجيا ستايت.

وتطرق الحديث أيضًا إلى البرامج المحتمل التوسع فيها مستقبلًا.

وقال الدكتور وائل عقل، خلال حديثه مع هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية، أن جامعة النيل توفر لطلابها بيئة تعليمية بحثية علمية تساعدهم على الإبداع والابتكار، كما أنها جامعة تضم هيئة تدريس ذات كفاءة عالمية ومعترف بهم دوليًا، وتدعم الطلاب بأحدث التقنيات والمعرفة لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم.

وأكد الدكتور وائل عقل أن جامعة النيل، من خلال مشاركتها المتميزة في معرض الجامعات الدولي EDUGATE، تقوم بتقديم وتعريف كلياتها المتنوعة وتخصصاتها المختلفة وبرامجها العلمية والريادية ومجالات العمل لخريجيها داخل وخارج مصر، وأوجه التعاون الدولي للجامعة والمنح الكاملة أو الجزئية التي تقدمها الجامعة من خلال كلياتها الحالية (إدارة الأعمال، الهندسة والعلوم التطبيقية، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، التكنولوجيا الحيوية، إدارة الأعمال) وكلياتها المستقبلية.

4 كليات جديدة ذات برامج مميزة

كما أعلنت الجامعة عن 4 كليات جديدة ذات برامج مميزة في مجال الطاقة والبيئة والمياه والغذاء وعلم النفس والصحافة الرقمية وغيرها من البرامج المتقدمة ذات مجالات عمل مميزة للخريجين داخل وخارج مصر، وكذلك الشراكات الدولية في هذه البرامج.