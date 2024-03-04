نتيجة مسابقة البريد المصري.. ترقبوا ظهورها خلال أيام عبر هذا الرابط

يُعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نتيجة مسابقة البريد المصري للأشخاص المُتقدمين للمسابقة بعد فرز الطلبات التي جرى تقديمها من قبل المواطنين الذين يرغبون في الالتحاق بالوظائف التي تم الإعلان عنها من الجهاز.

نتيجة مسابقة البريد المصري

ووفقًا لما أعلن الجهاز ستكون نتيجة مسابقة البريد المصري خلال أيام، وذلك من خلال رابط مُحدد يُمكن الاستعلام عنه من خلال الرابط التالي https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx.

وهناك عدد من الخطوات يجب على الأشخاص المُتقدمين إتباعها لمعرفة نتيجة مسابقة البريد المصري والتي جاءت كالتالي:

1- في البداية يدخل الشخص على الرابط السابق ويضغط على استعلام.

2- يدخل الشخص الوظيفة المُحددة ويكتب البيانات المطلوبة.

3- يتم الضغط على استعلام.

4- إذا ظهرت النتيجة بالقبول سيجرى تحديد موعد للمُتقدم لإجراء اختبار في مقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإذا لم تظهر سيتمّ إرسال رسالة بالمحاولة في وقت آخر.

وكان الجهاز قد أعلن عن حاجته لشغل عدد من الوظائف والتي جاءت كالآتي:

- أخصائي مكتب بريد.

- مهندس ميكانيكا سيارات.

- مهندس تشغيل وسائل النقل.

- أخصائي خدمة عملاء.

- مهندس كهرباء.

- مهندس تخطيط النقل.