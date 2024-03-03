«التعليم» تفعل البريد الإلكتروني الموحد للمعلمين لمراجعة البيانات الخاصة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفعيل البريد الإلكتروني الموحد للمعلمين لمراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بأعضاء هيئة التعليم لكل إدارة تعليمية، وخاصة الذين لم يفعلوا البريد الإلكتروني الموحد الخاص بهم حتى الآن.

تفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص

وأكدت الوزارة أنه جرى إتاحة تقرير بيانات أعضاء هيئة التعليم بالمدارس التابعة لكل إدارة تعليمية، والذين لم يقوموا بتفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بهم حتى الآن، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني، وملء استمارة الموظف.

وأشارت إلى أنه في إطار استكمال تنفيذ خطة التنمية المهنية لجميع معلمي التربية والتعليم بجميع المحافظات للعام الدراسي 2023/ 2024، وتحقيقا لرؤية مصر2030، الداعمة للتحول الرقمي لجميع الخدمات وتحويلها إلى خدمات إلكترونية، وذلك بالعمل على تحويل الخدمات المقدمة من وزارة التربية والتعليم إلى المعلمين «والخاصة بإجراءات الترقي أو بعقد تدريبات مهنية»، لبناء منظومة تعليمية متطورة أساسها المعلم، وفقا لخطة التنمية المستدامة.

تفعيل البيانات من خلال المنصة الإلكترونية

وشددت الوزارة على الإدارات التعليمية بمتابعة أعضاء هيئة التعليم بالمدارس بتفعيل البريد الإلكتروني الموحد الرسمي الخاص بهم، وتحديث البيانات الخاصة بأرقام التليفونات ووسائل الاتصال، وذلك من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد.