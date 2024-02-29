بشرى سارة لأصحاب المعاشات بالدقهلية.. فتح مكاتب البريد يومي الجمعة والسبت

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن بشرى سارة بفتح مكاتب بريد يومي الجمعة والسبت 1 و2 مارس المقبل؛ لصرف المعاشات من أجل تخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة.

فتح البريد يومي الجمعة والسبت بالدقهلية

وأضاف المحافظ أنه جرى التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري هيئة البريد لتوفير مقاعد انتظار ومظلات أيام صرف المعاشات لكبار السن من أجل العمل على توفير سبل الراحة لهم ورفع المعاناة عنهم، لافتا إلى أن المحافظة تعمل من خلال الجهاز التنفيذي لتلبية احتياجات المٌواطنين وحل مشاكلهم في كافة القطاعات.

وأوضح المحاسب أيمن ناصف مدير عام بريد شمال الدقهلية، أنه جرى فتح 137 مكتبا للبريد يوم الجمعة، وفتح 202 مكتب يوم السبت، وتمت تغذية 109 مكينات صرف لصرف المعاشات وتخيف الأعباء عن أصحاب المستفيدين.

أماكن البريد المتاحة خلال يومين السبت والجمعة