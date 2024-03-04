«القاهرة الإخبارية» تكشف حجم المعاناة في غزة: ارتقاء أكثر من 30 ألف شهيد

رصد بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في رفح الفلسطينية، مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة للشهر الخامس على التوالي، قائلا إنّ الطائرات الحربية لا تتوقف عن التحليق، وتشن غاراتها باتجاه كل أحياء ومدن قطاع غزة، مضيفًا أن آخر هذه الغارات، كانت فجر اليوم بمدينة رفح، والتي استهدفت المنازل المليئة بالمواطنيين، ما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء من بينهم أطفال.

غارات عنيفة في مدينة رفح

وأضاف جبر، خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، ببرنامج «جولة المراسلين»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ مدينة رفح ما زالت تتعرض لغارات عنيفة من جانب الاحتلال الإسرائيلي مستهدفة المنازل والبنى التحتية والمساجد، بالإضافة إلى المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس التي لا زالت تتعرض لتوغل إسرائيلي على مدار 3 أشهر.

15 ألف مفقود ما بين شهيد وأسفل المنازل المُدمرة

وأشار إلى أن عدوان جيش الاحتلال أخلف أكثر من 30 ألف شهيد وأكثر من 71 ألف مصاب، بالإضافة إلى 15 ألف مفقود ما بين شهيد وأسفل المنازل المُدمرة منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى انتشار الأمراض والأوبئة لوجود الرفات البشرية أسفل المنازل، ما يؤثر على البيئة في كل أنحاء القطاع.