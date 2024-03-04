23 ألف أمريكي يشاركون في العدوان على غزة.. و«واشنطن بوست» تكذب بايدن

سارع آلاف الأمريكيين، والأمريكيين الإسرائيليين، للانضمام إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في العدوان على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ووصل عددهم خلال الوقت الحالي نحو 23 ألفًا و380 أمريكيًا، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

المعلومات التي أعلنتها الصحيفة الأمريكية كانت مفاجأة بالنسبة للعديد، خاصة بعد أن أكد الرئيس الأمريكي بعد بداية العدوان على غزة بـ4 أيام تقريبًا، أنه لا توجد نية لإرسال قوات أمريكية إلى إسرائيل.

مقتل 22 مواطنًا أمريكيًا أثناء خدمتهم في جيش الاحتلال

فخلال الأشهر الماضية، قتل 22 أمريكيًا أثناء خدمتهم في جيش الاحتلال، بحسب بيانات أعلنتها السفارة الأمريكية في القدس المُحتلة، وعلى الرغم من أن المواطنين الأمريكيين يشكلون أقل من 2% من سكان دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنهم يمثلون ما يقرب من 10% من قتلى الحرب في البلاد منذ بدء الهجوم البري في غزة.

وقامت «واشنطن بوست» بإجراء حوارات مع 3 عائلات أمريكية كان يخدم فرد منها في صفوف جيش الاحتلال وقُتل في المعارك ضد الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، وأكدوا أن أبناءهم كانوا يحملون الجنسية الإسرائيلية، ويقاتلون في صفوف جيش الاحتلال، وروت العائلات قصة مقتلهم.

مقتل 32 أمريكيًا في أول يوم بعملية طوفان الأقصى

وقُتل 32 أمريكيًا في اليوم الأول من عملية طوفان الأقصى التي شنتها الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي، وكبدت دولة الاحتلال خسائر فادحة، كما كان هناك حوالي 11 مواطنًا أمريكيًا من بين المحتجزين لدى الفصائل في غزة.

رواية صديق آرون بوشنل

تقرير الصحيفة الأمريكية، يؤكد المعلومات الاستخباراتية التي حصل عليها الجندي الأمريكي في سلاح الجو آرون بوشنل قبل انتحاره، والذي قال لصديقه قبل إشعال النار في جسده أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن اعتراضًا على الإبادة الجماعية في غزة، أن هناك جنودًا أمريكيين يحاربون مع جيش الاحتلال ويشاركون في الإبادة، بحسب ما نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية.

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