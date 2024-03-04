الهلال الأحمر المصري ينفذ أنشطة ترفيهية لأطفال غزة على الشريط الحدودي (صور)

نفذ الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع دائرة الصحة النفسية بالهلال الأحمر الفلسطيني، أنشطة ترفيهية للأطفال المتواجدين بمحور صلاح الدين على الشريط الحدودي، بهدف تخفيف الأثر الناجم من وطأة الأحداث التي عاصروها.

توزيع الاحتياجات الأساسية على الأطفال

ووفق الصفحة الرسمية للهلال الأحمر، يعمل متطوعو الهلال بالتنسيق والشراكة مع الهلال الأحمر الفلسطينى على توفير وتوزيع الاحتياجات الأساسية والملحة على النازحين المتواجدين بمنطقة المواصي جنوب غرب خان يونس.

ومن ضمن استجابة الهلال الأحمر المصري، داخل قطاع غزة نفذ متطوعو الهلال أنشطة ترفيهية للأطفال داخل مخيم خان يونس 2، للعمل على تحسين الحالة النفسية للأطفال، والعمل على تقليل الأثر الناجم من الأحداث التى عاصرها الأطفال خلال الفترات الماضية.

قوات الاحتلال قتلت 364 كادرا صحيا

وفي سياق متصل، سبق وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ قوات الاحتلال قتلت 364 كادرا صحيا، ودمرت 155 مؤسسة صحية، وأخرجت 32 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة، واعتقلت 269 آخرين على رأسهم مديرو مستشفيات في خان يونس وشمال غزة.

وأضافت، أنّ قوات الاحتلال استهدفت 126 سيارة إسعاف لإخراجها عن الخدمة، وتعمّد الاحتلال إحداث كارثتين إنسانية وصحية، لافتة إلى أنّ سكان شمال غزة يصارعون الموت نتيجة المجاعة التي فاقت أي مستويات عالمية.