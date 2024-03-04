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دراما المتحدة

مسؤول أمريكي: يجب تحييد الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

كتب:

نرمين عفيفي
03:20 م | الإثنين 04 مارس 2024
قصق جنوب لبنان

قصق جنوب لبنان

قال الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكشتاين إنَّه لابد من تحييد الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ويجب العمل على تحقيق الاستقرار في لبنان.

وأضاف هوكشتاين أنَّ واشنطن وبيروت تبحثان حلا دبلوماسيا لإنهاء العـف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، شارحًا أنَّ واشنطن تعمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة نعمل على إيقاف العنف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

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