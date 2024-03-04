مسؤول أمريكي: يجب تحييد الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

قال الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكشتاين إنَّه لابد من تحييد الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ويجب العمل على تحقيق الاستقرار في لبنان.

وأضاف هوكشتاين أنَّ واشنطن وبيروت تبحثان حلا دبلوماسيا لإنهاء العـف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، شارحًا أنَّ واشنطن تعمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة نعمل على إيقاف العنف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.