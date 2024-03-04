«الإدارية العليا» تحيل طعن «المندوه» على استمراره كأمين صندوق للزمالك للمفوضين

قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من حسام الدين المندوه توفيق الخواجة، المرشح على مقعد أمين الصندوق بانتخابات نادي الزمالك، للمفوضين.

وطالب حسام المندوه، في طعنه بوقف تنفيذ الحكم أول درجة المتضمن استعادة من منصب أمين الصندوق، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها الابقاء عليه كأمين صندوق بمجلس نادى الزمالك الرياضي عن الدورة الانتخابية 2023-2022 على أن يتم تنفيذ الحكم.

المندوه طعن علي قرار استبعاده

وتقدم «المندوه» بطعن أمام محكمة القضاء الإداري لوقف قرار استبعاده من الترشح على مقعد أمين الصندوق، من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادي الزمالك، وحكمت المحكمة برفض طعنه.

مجلس الدولة له درجتان للتقاضي

يشار إلى محكمة مجلس الدولة فيها درجتان للتقاضي أولاهما محكمة القضاء الإداري أو محكمة أول درجة، والتي يرفع أمامها الطعن ابتداء، وفي حالة رفضه يجوز للطاعن أن يرفع دعواه أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي يكون حكمها الصادر حكمًا نهائيًا لا يجوز الطعن بأي طريقة من طرق الطعن، سواء كان بقبول الطعن أو رفضه.