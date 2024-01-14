عاجل| موقف مجلس الزمالك بعد حكم استبعاد حسام المندوه.. هل يتم الحل؟

كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف المجلس برئاسة حسين لبيب، عقب قرار محكمة القضاء الإداري باستبعاد حسام المندوه، أمين الصندوق بقرار المحكمة.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت في حكمها اليوم بصحة انتخابات نادي الزمالك، فيما عدا مقعد انتخابات أمين الصندوق، المرشح عليه حسام المندوه.

مصدر بمجلس الزمالك: حسام المندوه سيتقدم بطعن

وأكد المصدر، لـ«الوطن سبورت»، أنّ موقف مجلس الزمالك بالكامل قانوني والمجلس مستمر بشكل طبيعي وكل ما يردده البعض كلام لا أساس له من الصحة.

وأشار المصدر إلى أن حسام المندوه، أمامه 60 يوما للطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وأنه مستمر في منصبه بشكل طبيعي، لحين الفصل من المحكمة، وحال استبعاده رسميًا، سيتم تنظيم انتخابات على منصب أمين الصندوق فقط، وليس المجلس بالكامل.

تشكيل مجلس إدارة نادي الزمالك

حسين لبيب رئيسًا لنادي الزمالك.

هشام نصر نائبًا لرئيس نادي الزمالك.

حسام المندوه أمين صندوق.

هاني شكري عضوية فوق السن.

هاني برزي عضوية فوق السن.

أحمد سليمان عضوية فوق السن.

عمرو أدهم عضوية فوق السن.

حسين السيد عضوية فوق السن.

محمد طارق عضوية فوق السن.

أحمد خالد عضوية تحت السن.

رامي نصوحي عضوية تحت السن.

نيرة الأحمر عضوية تحت السن.