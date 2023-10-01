تأجيل دعوى استبعاد حسام المندوه من انتخابات الزمالك لجلسة 8 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عبدالمجيد سليم عبدالصبور، والتي يطالب فيها باستبعاد حسام الدين المندوه توفيق الخواجة، المرشح على مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادي الزمالك المنعقدة في يوم 2023/10/20 لجلسة 8 أكتوبر.

دعوى استبعاد حسام المندوه من انتخابات الزمالك

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 78723 /77 وزير الشباب أشرف صبحي بصفته وآخرين.

وتأجيل استبعاد هشام ناصر وهاني العتال من انتخابات نادي الزمالك