متحدث الحكومة: الإفراج عن سلع بقيمة 2 مليار دولار خلال أيام لخفض الأسعار

أعلن المستشار محمد المحصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، اليوم عن قرار الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن سلع بقيمة 2 مليار دولار من الموانئ المصرية.

الأولوية ستكون للإفراج عن السلع الغذائية

وأوضح «المحصاني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن الأولوية ستكون للإفراج عن السلع الغذائية، والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.

وأكد أن الإفراج عن السلع سيتم خلال الأيام المقبلة وبصورة فورية وتباعًا لزيادة المتاحة منها في الأسواق، وهو ما يسهم في إتاحة السلع وخفض الأسعار.

وصول سلع جديدة إلى الجمارك

وأشار «المحصاني» إلى أن هذا المبلغ هو رقم متغير، وذلك نظرًا لوصول سلع جديدة إلى الجمارك، مؤكدًا على أنه مع توافر السيولة الدولارية سيتم الإفراج عن السلع طالما تأتي عبر الإجراءات الجمركية المتبعة.