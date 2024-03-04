متحدث الحكومة: الإفراج عن السلع سيسهم في خفض الأسعار

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ تأثير الإفراج على السلع وفق التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف المواني، يُسهم في خفض أسعار السلع وتوفير المزيد في الأسواق.

وأضاف الحمصاني لـ«الوطن»، أنّ توفير مستلزمات الإنتاج سيساهم في زيادة الإنتاج من السلع، ويتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، لإحداث توازن في الأسعار وانخفاضها.