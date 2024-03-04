أستاذ علوم سياسية: هناك مؤشرات باقتراب الاتفاق على هدنة في غزة

قال الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إنّ هناك مؤشرات ترجح الاقتراب من الاتفاق على هدنة من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعدما تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية تسريبات من «كابنيت» الحرب، تُظهر أن غالبية أعضائه انتقدوا وضع نتنياهو للشرط الخاص بإحضار لائحة بأسماء المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

آراء داخل المجتمع الإسرائيلي تريد صفقة تبادل الأسرى

وأضاف «دياب» خلال مداخلة لبرنامج «نشرة الأخبار» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية داليا أبو عميرة، أنّ هناك آراء كثيرة في داخل المجتمع الإسرائيلي تريد صفقة تبادل الأسرى، وما يعيق ذلك هو نتنياهو، بالإضافة إلى أن غالبية الأمور التي تُوضع لعرقلة هذه الصفقة، لا تأتي من الجانب الفلسطيني، بل تأتي من الجانب الإسرائيلي الرسمي المتمثل في نتنياهو.

ضرورة الوصول إلى صفقة لحل الأزمة قبل شهر رمضان

وتابع أنّ هناك توجهًا جامحًا بضرورة الوصول إلى صفقة لحل الأزمة قبل شهر رمضان: «الإدارة الأمريكية تحاول الوصول لحل، منعًا لالتهاب الجبهات المختلفة في إقليم الشرق الأوسط، بجانب أن التقارير التي تحضرها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لـ«الكابنيت» تقول إن اشتعال جبهة الضفة الغربية المحتلة والقدس خلال شهر رمضان، معناها انتهاء الحرب في غزة».