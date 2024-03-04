مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا.. ولابد من وضع حد للإبادة

قال رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة، إنّ حرية الشعب الفلسطيني ليست هبة ولا تعطى كمنحة، لأنها حق من حقوق الفلسطينيين، مشددًا على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستخدم التجويع سلاحا، ولا بد من وضع حد للإبادة الجماعية في غزة.

وأضاف «منصور»، في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة: «فلسطين تتعرض للإبادة والفصل العنصري والتطهير العرقي، والسبب هو أن من يرتكبون هذه الجرائم على قناعة تامة بأنهم لن يتعرضوا للمساءلة»، لافتًا إلى أن القادة الإسرائيليين يتحدثون عن الجرائم التي يرتكبونها، وتلك الجرائم التي يعتزمون ارتكابها ويعتمدون القوانين والميزانيات والاستراتيجيات العسكرية التي تسمح بارتكاب هذه الجرائم.

وتابع: «لعقود طويلة، تُرك الضحايا الفلسطينيون حتى يقتلوا ويشوهوا ويطردوا وتؤخذ حقوقهم ويحرموا من الحقوق الأساسية الخاصة بهم حتى وصل الأمر إلى هذه المذبحة التي نراها في قطاع غزة».