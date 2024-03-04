الصحة الفلسطينية: إسرائيل قتلت 364 كادرا طبيا منذ بداية الحرب في غزة

ذكر مكتب الصحة في قطاع غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 150 يومًا قتل 364 كادرًا صحيًا واعتقل 269 آخرين، على رأسهم مدراء مستشفيات في خان يونس وشمال غزة، بحسب موقع «تليفزيون فلسطين».

استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في صباح السبت 7 أكتوبر 2023 بعد إعلان الفصائل الفلسطينية تنفيذها عملية طوفان الأقصى، فيما رد الجيش الإسرائيلي بعملية السيوف الحديدية التي تستمر حتى الآن، واستشهد خلالها أكثر من 30 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والسيدات، في الوقت الذي تقف إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة تنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، بدعوى من دولة جنوب إفريقيا.

جانتس يزور الولايات المتحدة رغم رفض نتنياهو

ويزور عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة أغضبت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي طالب سفارة بلاده في الولايات المتحدة، بعدم التعاون مع «جانتس» الذي ترى إسرائيل أنه قد يدعم خطة أمريكا لإعلان دولة فلسطينية.