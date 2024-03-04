متحدث الرئاسة: الوضع في غزة شديد القسوة.. والخسائر الإنسانية غير مقبولة

أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه ليس خافيًا على أحد ما يمر به الإقليم من اضطراب وتوترات شديدة، على المستوى الدولي والإقليمي فهناك العديد من الأزمات غير المسبوقة منذ عقود، موضحًا أنه على المستوى الدولي ومنذ بدء حاجة كورونا وتتوالى الأحداث عالميًا والآن إقليميًا.

الخسائر الإنسانية غير مقبولة

وشدد «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أن مصر منذ اللحظة الأولى تحسبت بشدة وصوت مسموع لارتفاع نطاق الاقتتال في غزة ليصل لأماكن أخرى، موضحًا أن الوضع في غزة شديد الصعوبة والقسوة والخسائر الإنسانية غير مقبولة وضمير الإنسانية يؤلمها بشدة ورغم ذلك يستمر القتال.

وأوضح أن تركيز مصر منذ اللحظة الأولى على الدفع والضغط المكثف على جميع الأطراف لضبط النفس ووقف نزيف الدماء، مشددًا أن هناك 30 ألف شهيد في قطاع غزة وعشرات الآلاف من المصابين والجرحى، ومصر قامت بدور وسعت لمواجهة الأوضاع في غزة على كل الأصعدة ومع جميع الأطراف المعنية بهدف أول وأساسي وهو وقف إطلاق النار.