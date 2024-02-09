متحدث الرئاسة: مصر سهلت زيارة عشرات المسؤولين إلى معبر رفح لمتابعة جهود دخول المساعدات

قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الموقف المصري من القضية الفلسطينية لا يقوم على المبادئ فقط، ولكن الحسابات الدقيقة والمنطقية والرشيدة للمنطقة وطريقة تداعيات الأحداث بها والتصعيد عندما يحدث.

أضاف «فهمي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر ركزت منذ اللحظة الأولى على إدخال المساعدات بالكميات الكافية لمنع حدوث الوضع الإنساني شديد السوء والمتدهور الذي أصبح موجودا بعد ذلك، وأصبحت دول العالم كله تركز عليه.

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: مصر سهلت زيارة عشرات المسؤولين وعلى رأسهم سكرتير عام الأمم المتحدة، ومنهم من ذهب إلى مطار العريش ثم معبر رفح، وشاهدوا من أرض الواقع الجهد الهائل الذي تحملته الدولة المصرية، وهو جهد لا نمن أو نتفضل به أبدا، ونقول إن هذا واجبنا الإنساني ومسؤوليتنا الإنسانية تجاه الأشقاء في فلسطين، وقمنا ونقوم به على أكمل وجه وبأفضل ما يكون بأقصى ما تسمح به الظروف.

وواصل: وحتى هذه الظروف نعمل على تغييرها باستمرار بتعاون بناء للغاية مع أمريكا وإدارة بايدن والأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية دوليا وإقليميا لحل هذه الأزمة ووقف إطلاق النار وإغاثة أهالي القطاع.