رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

متحدث الرئاسة: مصر سهلت زيارة عشرات المسؤولين إلى معبر رفح لمتابعة جهود دخول المساعدات

كتب:

شريف سليمان
03:45 م | الجمعة 09 فبراير 2024
المستشار أحمد فهمي

المستشار أحمد فهمي

قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الموقف المصري من القضية الفلسطينية لا يقوم على المبادئ فقط، ولكن الحسابات الدقيقة والمنطقية والرشيدة للمنطقة وطريقة تداعيات الأحداث بها والتصعيد عندما يحدث.

أضاف «فهمي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر ركزت منذ اللحظة الأولى على إدخال المساعدات بالكميات الكافية لمنع حدوث الوضع الإنساني شديد السوء والمتدهور الذي أصبح موجودا بعد ذلك، وأصبحت دول العالم كله تركز عليه.

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: مصر سهلت زيارة عشرات المسؤولين وعلى رأسهم سكرتير عام الأمم المتحدة، ومنهم من ذهب إلى مطار العريش ثم معبر رفح، وشاهدوا من أرض الواقع الجهد الهائل الذي تحملته الدولة المصرية، وهو جهد لا نمن أو نتفضل به أبدا، ونقول إن هذا واجبنا الإنساني ومسؤوليتنا الإنسانية تجاه الأشقاء في فلسطين، وقمنا ونقوم به على أكمل وجه وبأفضل ما يكون بأقصى ما تسمح به الظروف.

وواصل: وحتى هذه الظروف نعمل على تغييرها باستمرار بتعاون بناء للغاية مع أمريكا وإدارة بايدن والأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية دوليا وإقليميا لحل هذه الأزمة ووقف إطلاق النار وإغاثة أهالي القطاع.

اقرأ المزيد:

متحدث الرئاسة: مصر قامت بتأهيل معبر رفح لعبور المساعدات فور توقف القصف

متحدث الرئاسة: الدولة تبذل جهودا ضخمة لكبح جماح التضخم

متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يدرك الوضع الاقتصادي ويسعى لتخفيف العبء عن المواطن

متحدث الرئاسة: الدولة تسعى لحل أزمة غلاء الأسعار وتوفير السلع في الأسواق

متحدث الرئاسة: متابعة دقيقة ومستمرة من الرئيس لكل أحوال المواطن المصري

«متحدث الرئاسة»: مصر قادرة على حماية مصالحها مع الجميع بنفس القدرة والجدية
بقلم شريف سليمان