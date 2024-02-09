متحدث الرئاسة: مصر قامت بتأهيل معبر رفح لعبور المساعدات فور توقف القصف

قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّه لم يكن من الممكن إدخال المساعدات إلى غزة في الأيام الأولى لأن القصف كان مستمرا وكانت هناك استحالة لإدخال الشاحنات.

أضاف «فهمي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: بمجرد أن توقف القصف قامت مصر بإصلاح وتأهيل المعبر لتجهيزه من خلال إجراءات فنية، فهو مخصص للأفراد وليس للشاحنات والمساعدات، لكن مصر قامت بتعديلات فنية بسرعة كبيرة للغاية وباتصالات مكثفة».

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: ما تبقى أثناء وبعد ذلك هو الآلية التي يجري من خلالها إدخال المساعدات، وبالتالي، فإن مصر لها مصلحة قصوى لإدخال المساعدات من أجل إغاثة الفلسطينيين أولا، وثانيا أن مصر ترفض التهجير بكل الوسائل والمساعي، وبالتالي، فإن دخول المساعدات يمثل أولوية قصوى لمصر بالكميات اللازمة لإعاشة 2.3 مليون فلسطيني».