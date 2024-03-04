متحدث الرئاسة: بذلنا جهدا فائقا للتوصل للهدنة الوحيدة التي طبقت بغزة

أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الهدنة الوحيدة التي تم التوصل إليها جاءت بجهد مصر فائق ومكثف بالتعاون مع الأشقاء في قطر، وهناك محادثات ومفاوضات، مؤكدا أن مصر تضغط بشدة لوقف إطلاق النار، مشددًا على أنه الضمانة الأساسية والأولى لكي يتم إدخال المساعدات بكميات كافية تلبي الاحتياجات العاجلة والتي وصلت لحد كبير.

الأوضاع في غزة شديدة الصعوبة

وأشار «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، إلى أن مدير عام «فاو» التقى بالرئيس عبدالفتاح السيسي وأكد في حديثه عن الأوضاع في غزة بأنها شديدة الصعوبة وأنه لا يمكن أن يتخيل أن أي دولة أخرى بخلاف مصر كانت ستقوم بهذا الدور بهذه الشجاعة والتصدي منذ اللحظة الأولى وقبل بداية الأزمة الإنسانية بشكلها الحالي قامت مصر بدور كبير.

وأكد أن أغلب المساعدات الإغاثية التي تدخل غزة هي من مصر شعبًا وحكومة وهو واجب إنساني وأخلاقي وسياسي نلتزم به.