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دراما المتحدة

صفارات الإنذار تدوي في مدن إسرائيلية على المنطقة الحدودية مع لبنان

كتب:

منة شبانة
10:03 م | الإثنين 04 مارس 2024
لبنان

لبنان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأنّ صفارات الإنذار دوت في مدن إسرائيلية محتلة على طول المنطقة الحدودية مع لبنان.

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