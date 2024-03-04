صفارات الإنذار تدوي في مدن إسرائيلية على المنطقة الحدودية مع لبنان كتب: منة شبانة 10:03 م | الإثنين 04 مارس 2024 لبنان أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأنّ صفارات الإنذار دوت في مدن إسرائيلية محتلة على طول المنطقة الحدودية مع لبنان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف منطقة شميس جنوب لبنان «القاهرة الإخبارية»: توترات غير مسبوقة على حدود جنوب لبنان «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي أطلق قذائف فوسفورية على جنوب لبنان الوضع داخل لبنان.. فراغ رئاسي طال أمده وتهديد بالانزلاق في حرب واسعة لبنان إسرائيل بقلم منة شبانة