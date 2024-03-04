«القاهرة الإخبارية»: توترات غير مسبوقة على حدود جنوب لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن الحدود الجنوبية اللبنانية تشهد تطورات غير مسبوقة، وهناك 3 مشاهد جديدة للتوتر، الأول قائم بين الجنوب اللبناني وحزب الله من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

إحباط المحاولتين عبر إطلاق صواريخ تجاه قوة إسرائيلية

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن التطور الأول بالأزمة يتمثل في إحباط محاولتين لتسلل عناصر أو لقوتين من الجيش الإسرائيلي بالأمس، بالقطاع الأوسط من الجنوب اللبناني، وتم إحباط المحاولتين عبر إطلاق صواريخ تجاه قوة إسرائيلية في إحدى النقاط وتفجير قنابل في النقطة الأخرى، وهي المرة الأولى التي ينفذ فيها جيش الاحتلال محاولات تسلل برية عبر الحدود.

إطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني لم يتبناها حزب الله حتى الآن

وتابع: «كذلك إطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني لم يتبناها حزب الله حتى الآن، والتي أصابت مستعمرة تبعد بضعة كيلو مترات عن الحدود اللبنانية، وهي الصواريخ الأكثر إصابة منذ بداية التوترات، حيث سببت هذه الصواريخ نحو 10 حالات بين إصابة ووفاة».