أسهل طريقة لتنظيف شفاط المطبخ.. «هيرجع جديد»

شفاط المطبخ من الأجهزة الأساسية في كل منزل، ولا يمكن التخلي عنه بسهولة، لأنه يساعد على التخلص السريع من الروائح الكريهة بعد طهي الطعام، حتى لا تتراكم الدهون والزيوت على الحوائط، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أفضل طريقة لتنظيفه.

تنظيف شفاط المطبخ

يحتاج شفاط المطبخ إلى تنظيف دوري، وإلا يتوقف عن العمل وتتراكم الدهون والبخار والدخان، ومع الوقت وكثرة القلي واستعمال الدهون، تحجب تلك الدهون قدرة الشفاط على العمل، ويرتفع صوته ويتعطل، وفقا لما ذكره موقع «سي بي سي سفرة».

مكونات تنظيف شفاط المطبخ

خطوات سهلة وبسيطة يمكن من خلالها تنظيف شفاط المطبخ، والتي منها:

في البداية يجب فتحه وإخراج الفلتر، أو مرشح تنقية الهواء، من داخله، وهو عبارة عن شبكة ضيقة تلتقط المواد الصلبة والدهون

استخدام ماء مغلي.

منظف مواعين.

منديل ورقي أو فوطة مطبخ نظيفة.

باكينج صودا.

فرشاة تنظيف ناعمة.

طريقة التنظيف

يتم استخدم سدادة حوض المطبخ.

اسكب بداخله كمية كافية من الماء المغلي.

استخدم الماء المغلي بدلًا من الدافئ أو المساوي لدرجة حرارة الغرفة، لأنه كلما زادت درجة حرارة الماء، كلما كانت أقوى على إذابة الدهون.

اضف الباكينج صودا وصابون المواعين.

استخدم ربع كوب من الباكينج صودا، مضافًا إليه الكمية التي ترغب فيها من صابون المواعين.

استخدم مغرفة لتقليب الماء حتى تذوب الصودا.

ضع الفلاتر داخل الماء المغلي مع الصابون والصودا، واتركه في الداخل لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

بعد مضي الوقت استخدم الفرشاة الناعمة في تنظيف الفلتر من باقي الدهون العالقة.

تشطف الفلاتر بالماء البارد النظيف لإزالة بقايا الصابون

تجفف الفلاتر بالفوطة النظيفة، وتترك في الهواء حتى تجف.

مكونات خلطة أخرى للتخلص من دهون شفاط المطبخ: