السيطرة على حريق بأحد المطاعم في الدقي بسبب تراكم الدهون بالمدخنة

تمكنت قوات الحماية المدنية بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب بأحد المطاعم بسبب تراكم الدهون في المدخنة الخاصة بالمطعم، بمنطقة الدقي، وذلك دون وقوع أي إصابات بشرية.

حريق بسبب الدهون

وورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، يفيد بنشوب حريق في أحد المطاعم بمنطقة الدقي بالجيزة، بسبب تراكم الدهون في مدخنة المطعم.

فرض كردون أمني

على الفور دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء لموقع الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران وتم إخمادها دون وقوع أي إصابات بشرية.

إخلاء المطعم ومحاصرة النيران

وكشفت المعاينة الأولية، أن النيران شبت في مدخنة المطعم نتيجة تراكم الدهون بداخلها، وتم إخلاء المطعم وتم محاصرة النيران من جميع الأتجاهات وإخمادها.