أسعار شفاط المطبخ 2022.. تبدأ من 259 جنيها حسب الماركة

يحرص الكثير من ربات البيوت على شراء ما يحتاجون إليه في المنزل بشكل دائم، خاصة مستلزمات المطبخ، ومن أكثر الأشياء التي يبحثون عنها مع اقتراب فصل الصيف أسعار شفاط المطبخ 2022.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه القراء، نوضح خلال هذا التقرير أسعار شفاط المطبخ 2022 في الأسواق، وهي:

أسعار شفاط المطبخ 2022

تختلف أسعار شفاط المطبخ 2022، على حسب الماركة، ومميزات السلعة:

- شفاط توشيبا مقاس 20×20: يأتي سعر الشفاط المزود بشبكة لمنع دخول القوارض والحشرات بسعر 350 جنيها، بينما يأتي سعر الشفاط المزود بدرج تجميع الزيوت بسعر 335 جنيها.

- شفاط توشيبا مقاس 25×25: يأتي سعر الشفاط المتوفر بألوان الأوف وايت والأزرق والبني بسعر 365 جنيها، بينما يأتي سعر الشفاط المزود بدرج تجميع الزيوت بسعر 355 جنيها.

- شفاط توشيبا مقاس 30×30: يأتي سعر الشفاط المزود بشبكة حماية بسعر 395 جنيها، بينما يأتي سعر السفاط المزود بدرج تجميع الزيوت ليكون بـ375 جنيها.

- شفاط فريش مقاس 20×20: يأتي سعر الشفاط بسعر يصل إلى 259 جنيها.

- شفاط فريش مقاس 25×25: يأتي سعر الشفاط بهذا المقاس ليصل إلى قيمة 375 جنيها.

- شفاط فريش مقاس 30×30: يأتي سعر الشفاط بهذا المقاس ليصل إلى قيمة 265 جنيها.

- شفاط فريش مقاس 60×60: يصل سعر الشفاط بهذا المقاس إلى قيمة تصل إلى 1075 جنيه.

- شفاط فريش مقاس 90×90: يأتي سعر الشفاط بهذا المقاس ليصل إلى قيمة 1475 جنيه.