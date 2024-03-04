رئيس جامعة الأزهر يدشن مبادرة «دكان الفرحة» لخدمة الطلاب والطالبات

دشن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي: البنات والوجه البحري، وهشام خليفة، مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، أكبر مبادرة كساء لرعاية طلاب الجامعات الحكومية المصرية، تحت عنوان «دكان الفرحة 2 مليون فرحة» التي نظمتها لجنة خدمة المجتمع بجامعة الأزهر، بحضور عمداء ووكلاء كليات الجامعة، إضافة إلى أعضاء لجنة خدمة المجتمع.

جاء ذلك، انطلاقًا من حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على رسم البسمة على وجوه الطلاب والطالبات في مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

مبادرة لخدمة الطلاب والطالبات

ووجه الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، الشكر والتقدير لصندوق تحيا مصر؛ لتنظيم مثل هذه المبادرات التي تسهم في إسعاد الطلاب والطالبات في الجامعات المصرية.