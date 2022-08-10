تكليف الدكتور سلامة داود بتسيير مهام رئيس جامعة الأزهر

أصدر الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارا بتكليف الدكتور سلامة داود، العميد السابق لكلية اللغة العربية بإيتاي البارود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الحالي، للقيام بمهام رئيس جامعة الأزهر، بعد أن بلغ محمد المحرصاوي سن المعاش القانوني اليوم الأربعاء.

هيئة العلماء تشكر المحرصاوي

وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في اجتماعها الخميس الماضي، برئاسة شيخ الأزهر، أعربت عن جميل شكرها وامتنانها وتقديرها للدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، بمناسبة بلوغه سن المعاش القانوني، مؤكدة أن هذا التكريم يأتي تقديرا لما قدمه الدكتور المحرصاوي خلال فترة رئاسته لجامعة الأزهر من جهد وكفاءة مشهودة وسعي متواصل في سبيل الارتقاء بالبحث العلمي، ورفع كفاءة كلياتها، وما حققته الجامعة من نجاحات وإشادات من كبرى الجامعات الدولية والمحلية عن الأبحاث العلمية الرصينة والمستحدثة.

من هو الدكتور سلامة داود؟

وتدرج الدكتور سلامة داود في التعليم الأزهري، وحفظ القرآن الكريم فى سن مبكرة، وحصل على ليسانس اللغة العربية جامعة الأزهر، وكان من المتفوقين، وعين معيدًا بقسم البلاغة والنقد عام 1989م، وحصل على درجة الماجستير في قسم البلاغة والنقد، وعين مدرسًا مساعدًا بقسم البلاغة والنقد في كلية اللغة العربية بإيتاي البارود 1993م، ثم استكمل مشوار البحث العلمي وحصل على درجة العالمية «الدكتوراه» فعين مدرسًا بذات القسم والكلية عام 1998م، ثم رقى إلى أستاذ مساعد بقسم البلاغة والنقد كلية اللغة العربية بإيتاى البارود 2002م.

وعمل الدكتور سلامة داود بوظيفة أستاذ مشارك في جامعة أم القرى بفرع القُنْفُذَة من 2003- 2014م، وأستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد كلية اللغة العربية بإيتاى البارود عام 2015م، وتولى منصب وكيل كلية اللغة العربية بإيتاى البارود لشئون التعليم والطلاب فى 2016م، وعميدًا لذات الكلية في عام 2019م.

ويشغل الدكتور سلامة داود عضوية عدد من اللجان، منها: لجان تطوير مناهج الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، ولجنة إعداد كتب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها المعتمدة من شيخ الأزهر لمركز تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، ولجنة الخطط والمناهج بجامعة الأزهر، ولجنة إعداد الخطة الدراسية لقسم البلاغة لطلاب الإجازة العالية، ولجنة إعداد الخطة الدراسية لقسم البلاغة لطلاب الدراسات العليا.

كما نشر الدكتور سلامة داود عددًا من الكتب والمؤلفات بدور النشر المحلية والعربية، وله عشرات البحوث بالمجلات العلمية المحكمة، وأشرف على عديد من الرسائل العلمية «ماجستير ودكتوراه» داخل جامعة الأزهر وخارجها، وشارك في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.