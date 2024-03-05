سماع دوي انفجارات في أوديسا الأوكرانية كتب: محمد عزالدين 02:24 ص | الثلاثاء 05 مارس 2024 أوديسا أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بسماع بدوي انفجارات في مقاطعة أوديسا الأوكرانية، عقب تسجيل دخول 4 مسيرات روسية للمدينة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رئيس وزراء أوكرانيا يدعو الدول الغربية لتحويل أصول روسية المجمدة إلى كييف مقتل 360 عسكريا أوكرانيا وتدمير معدات حربية على محور دونيتسك وزير خارجية فرنسا: لن نرسل قواتنا للموت من أجل أوكرانيا أوكرانيا تعلن إنشاء كتيبة «الثلج الأبيض» النسائية.. ما دورها في الحرب؟ بولتون: أوكرانيا في وضع عسكري صعب للغاية أوكرانيا أوديسا بقلم محمد عزالدين