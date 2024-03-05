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دراما المتحدة

سماع دوي انفجارات في أوديسا الأوكرانية

كتب:

محمد عزالدين
02:24 ص | الثلاثاء 05 مارس 2024
أوديسا

أوديسا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بسماع بدوي انفجارات في مقاطعة أوديسا الأوكرانية، عقب تسجيل دخول 4 مسيرات روسية للمدينة.

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