بولتون: أوكرانيا في وضع عسكري صعب للغاية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقا، السفير جون بولتون، إنّ أوكرانيا في وضع صعب للغاية عسكريا، مضيفًا: «رأينا إيران تساعد روسيا في توفير طائرات دون طيّار، والآن يمدون روسيا بالصواريخ كما فعلت كوريا الشمالية، وهذا يظهر نمو العلاقات بين هذه البلدان والصين أيضا».

وأضاف «بولتون»، في حواره مع الإعلامية جيهان منصور، مقدمة برنامج «عين على أمريكا»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «هذا أمر يضع أعباءً كثيرة على إسرائيل والولايات المتحدة، أعتقد أن جزءًا من المشكلة هو عدم التعرف على المصدر الحقيقي للتوتر والصراع في الشرق الأوسط».

وتابع المسؤول الأمريكي السابق، أن مقتل المعارض الروسي أليكسي نافالني دليل على أن بوتين يعتقد أنه في موقف قوي ضد أي معارضة سياسية محلية ومحصن من العواقب الدولية لأفعاله، مشيرًا إلى أن مقتل نافالني يظهر أهمية كسر هذا الارتباك البرلماني في الولايات المتحدة وفعل الشيء الصحيح وهو أن تقدم واشنطن المساعدة.