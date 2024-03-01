أوكرانيا تعلن إنشاء كتيبة «الثلج الأبيض» النسائية.. ما دورها في الحرب؟

تعاني أوكرانيا بشكل كبير من نقص في عدد الجنود مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ودخولها عامها الثالث، فكان اللجوء إلى النساء، إذ أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، إنشاء كتيبة جديدة تسمى «بياض الثلج» في منطقة تشيرنيهيف، وهي مكونة من النساء فقط.

وتم فتح باب التسجيل للتدريب، والاستعداد للتواجد على جبهة القتال، وجاء في الإعلان: «من المتوقع أن يتم الإعلان قريبًا عن تجنيد الفتيات والنساء اللاتي سيذهبن إلى الجبهة طوعًا».

ويتراوح أعمار الفتيات في الكتيبة من 16 إلى 30 عامًا، وتم تدريب أول دفعة من النساء اللاتي سيشاركن في القتال ضد القوات الروسية.

منح النساء الحق في القتال ضمن القوات الأمريكية

وكان الجيش الأوكراني عام 2016، منح النساء الحق في القتال أثناء الحرب واعتلاء مناصب قيادية بالجيش، لكن قبل ذلك، كان النساء يعملن فقط كطبيبات وممرضات وطباخات وخياطات، وفقًا لما كانت عليه قواعد الجيش أثناء الحقبة السوفياتية، والتي منعت النساء من أداء أدوار صعبة يمكن أن تعرض صحتهم الإنجابية للخطر.

وشكلت النساء في وقت سابق من عام 2022، نسبة 10% من القوات المسلحة الأوكرانية، ويعملن جنبًا إلى جنب الرجال في المناصب القتالية.