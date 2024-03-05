من كبار السن إلى الطلاب.. مظلة حماية واسعة لجميع الفئات في قانون الضمان الاجتماعي

وافق مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية أمس، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي يُعد خطوة تاريخية نحو منظومة شاملة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، ويُنتظر مناقشة القانون في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإصداره وتطبيقه، حيث تستفيد منه عدّة فئات في المجتمع، بينها الطلاب المستفيدون من معاش تكافل حتى انتهاء دراستهم الجامعية، أو من لا يزيد سنهم على 26 عاما.

إجراءات الحصول على الدعم النقدي

يُنظم مشروع القانون إجراءات حصول الأسر على الدعم النقدي، وهي مساعدات شهرية أو استثنائية، مشروطة أو غير مشروطة، تُقدم للأفراد أو الأسر المُصنفة تحت خط الفقر القومي.

وعرّف مشروع القانون الفقر لأول مرة في التشريعات المصرية، باعتباره حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب المأمونة، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم، والملبس، والمأوى، والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية، كما يحدد القانون آليات تحديد حالات الفقر وفقًا لخريطة وتوزيع الفقر في كل محافظة.

حالات تستحق معاش تكافل

ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، حددت الحالات المستحقة لمعاش «تكافل»، وهو أحد برامج الدعم النقدي المشروط، ويهدف البرنامج إلى دعم الأسر الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 عامًا أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، وذلك بحد أقصى 2 من الأبناء أو دون أبناء.

حالات مستحقة لمعاش كرامة

وأوضحت عفيفي لـ«الوطن»، أنّ مشروع القانون حدد أيضًا الحالات المستحقة لمعاش «كرامة» والدعم النقدي غير المشروط، وهي مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء، وتشمل «الأرملة، والمطلقة تحت خط الفقر، والأسرة مهجورة العائل شريطة إثبات الهجر بمحضر من قسم الشرطة وإجراء تحقيق ميداني من الجهة الإدارية».