10 نواب غادروا مقاعدهم في مجلس الشيوخ.. آخرهم علي عطوة

غادر نحو 10 نواب مقاعدهم في مجلس الشيوخ منذ بداية الفصل التشريعي الأول، بواقع 9 حالات وفاة واستقالة واحدة للنائب سامح عاشور وذلك لترشحه لانتخابات نقابة المحامين، وذلك بعد غيب الموت النائب علي عطوة مضغان عضو مجلس الشيوخ عن محافظة جنوب سيناء صباح اليوم بعد رحلة مع المرض.

وشغل النائب علي عطوة لأول مرة عضوية مجلس الشعب -النواب حاليًا- في الفترة من 2005 وحتى عام 2010 ويعد من المحاميين المميزين في مجاله، وحاز عضوية مجلس الشيوخ خلال 3 أدوار انعقاد مكتملة من الفصل التشريعي الأول عن الدائرة الأولى بجنوب سيناء وتشمل رأس سدر وطور سيناء وأبو رديس وأبو زنيمة عن حزب مستقبل وطن.

ونعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ «عطوة»، متقدمًا بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة النائب الراحل، مضيفًا أنه كان مشهودا له بالكفاءة وكان وطنيًا مخلصًا ومتفانيًا في عمله يشهد له على ذلك الجميع، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وأنا إليه راجعون.

وسبق النائب علي عطوة إلى دار الآخرة كل من النواب: محمود بكري بعد صراع كبير مع المرض، والنائب عبدالله عصر رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى، واللواء مصطفى كامل محافظ بورسعيد السابق إثر تعرضه لحادث سيارة داخل مجلس الشيوخ.

كما رحل أيضًا النائب عبدالحي عبيد وكلا من النائبين الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، والكاتب الصحفي إبراهيم حجازي بعد صراع طويل مع المرض، كما غيب الموت النائب فاروق مجاهد نائب رئيس حزب حماة وطن ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد عبدالعزيز وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.