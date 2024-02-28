مدير التأهيل بـ«التضامن»: برنامج «كرامة» يغطي 1.1 مليون من «ذوي الهمم» سنوياً بـ8 مليارات جنيه (حوار)

قال خليل محمد، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة لهم نصيب الأسد فى خدمات الدعم النقدى، حيث يغطى برنامج «كرامة» مليوناً و100 ألف شخص من ذوى الهمم بتكلفة سنوية تُقدر بـ8 مليارات جنيه. وأضاف «خليل»، أن بطاقة الخدمات المتكاملة هى الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة.

أجرى الحوار: كريم رومانى ما أهمية بطاقة الخدمات المتكاملة؟

- هى التزام تختص به وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وفق قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة 10 لسنة 2018، الذى ألزم بإصدارها للأشخاص ذوى الهمم، وهى الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ودرجتها وتُسهل تعامل الشخص لدى كافة الجهات سواء حكومية أو غير حكومية.

فيمَ تتمثل الخدمات التى توفرها الوزارة بهذه البطاقة؟

- تقدم الدولة العديد من الخدمات لحامليها، كصرف أدوية أو توقيع الكشف الطبى فى أقرب مركز لمحل سكن الشخص، أو العلاج على نفقة الدولة أو صرف مكملات غذائية، وفى مجال التعليم هناك تخفيضات كبيرة فى المصروفات الدراسية «لدرجة تصل إلى المجانية»، وتخفيضات بنسبة 50% على تذاكر مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديد وغيرها.

هل لهم امتيازات فى مشروعات الإسكان؟

- بالفعل، يحصلون على نسبة 5% من الوحدات السكنية التى تعلن عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهى وحدات سكنية متاحة وميسرة، أى فى الأدوار الأرضية ومجهزة لاستخدام الأشخاص ذوى الهمم وتناسب ظروفهم وميسرة فى أقساط السداد.

ماذا عن تشغيلهم فى المؤسسات المختلفة؟

- نص القانون على تشغيلهم ضمن نسبة الـ5%، ولكن القانون الجديد نص على أن تكون هذه النسبة لأى منشأة أو مصنع أو شركة تستخدم أكثر من 20 عاملاً فأكثر، وهذا امتياز جديد قدمته الدولة لهذه الفئة.

هل يوجد لهم دعم نقدى؟

- بالطبع.. نحن فى الوزارة نقدم لهم خدمات عديدة، فلهم نصيب الأسد فى الدعم النقدى، حيث يغطى برنامج «كرامة» مليوناً و100 ألف شخص من ذوى الهمم بتكلفة سنوية تُقدر بـ8 مليارات جنيه، وأيضاً لدينا تعاون وتنسيق مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب.

كيف توفر الوزارة بيئة تعليمية لهم؟

- بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة، يتوفر لهؤلاء الأشخاص مِنَح خاصة بالمكفوفين فى الجامعات، ويوجد برنامج تكافؤ الفرص التعليمية لتوفير أجهزة تعويضية فى الجامعات والمدارس ولاب توب وسماعات أى كل ما يساعدهم فى العملية التعليمية.

حدِّثنا عن مراكز التأهيل.

- لدينا 26 مركزاً للتأهيل الشامل، تؤدى الخدمات لذوى الهمم بأجور رمزية زهيدة للغاية ومعظم الحالات التى تحصل على تدريبات مكثفة ومجانية فى مراكز التأهيل الشاملة، كما أن لدينا حضانات الأشخاص ذوى الهمم بعدد 200 حضانة على مستوى الجمهورية.

كم عدد الأشخاص الذين لديهم هذه البطاقة؟

- عدد البطاقات مليون و200 ألف بطاقة بواقع بطاقة لكل شخص من ذوى الإعاقة، وأصدرنا 286 ألف بطاقة فى عام 2023، لكل أنواع الإعاقات سواء الشديدة أو بالغة الشدة أو المتوسطة أو البسيطة.

كيف يجرى التقييم؟

- تقوم وزارة التضامن بعمل التقييم الوظيفى للمتقدم للوقوف على قدرة الشخص المتقدم على القيام بالأداءات الحياتية اليومية من عدمه، مقارنة بدرجة الخلل المذكورة فى التقرير الطبى، وبعد ذلك يحصل على البطاقة فى حدود من 35 إلى 45 يوماً عن طريق الإدارة الاجتماعية التابعة لمحل سكنه.