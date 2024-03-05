عطل في شبكة فودافون يمنع المستخدمين من الاتصال

لاحظ عدد كبير من مستخدمي شبكة فودافون وجود عطلًا يمنعهم من إجراء المكالمات، إذ تظهر على الشاشة رسالة «لم يتم التسجيل على الشبكة» عند إجراء أي مكالمة.

وكتب المستخدمون على صفحاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي أنَّ هذا العطل يواجههم منذ الساعة الـ6 صباح اليوم، إذ حاولوا مرارًا إجراء المكالمات دون جدوى، وبعضهم أعاد تشغيل هاتفه اكثر من مرة دون حل المشكلة.

استثمارات بـ30 مليار جنيه لتطوير وتحسين الشبكة

وبحسب بيانات الشركة فإنّها خصصت استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه خلال السنوات الثلاثة المقبلة لتطوير وتحسين الشبكة.

وحققت شركة فودافون مصر أرباحًا بلغت 10.34 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري للشركة 2023-2024، وجمعت الشركة إيرادات بقيمة 23.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها بمعدل نمو سجل 28%، إذ يبلغ إجمالي عدد عملاء فودافون مصر 47 مليون مستخدم بنهاية سبتمبر 2023، وفقًا لنتائج أعمال الشركة.