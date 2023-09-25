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المصرية للاتصالات: لم نتلق أي عروض رسمية لتخارج الحكومة من «فودافون»

كتب:

وليد عبد السلام
01:56 م | الإثنين 25 سبتمبر 2023
الشركة المصرية للاتصالات

الشركة المصرية للاتصالات

قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنها لم تتلق أي عروض رسمية من أي جهة، بخصوص أن الحكومة تعتزم التخارج من شركة فودافون مصر.

وكشفت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان، قامت بإرساله إلى البورصة المصرية، أن ما يتداول بعنوان «الحكومة تعتزم التخارج من شركة فودافون مصر لصالح مستثمر استراتيجي قبل يونيو 2024»، غير صحيح.

وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور.

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