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«فودافون»: إتاحة المكالمات والرسائل إلى غزة بالمجان لمدة 7 أيام

كتب:

سعيد رمضان
07:03 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
صورة - أرشيفية

صورة - أرشيفية

قالت شركة فودافون مصر، إنه سيتم إعادة المكالمات والرسائل الدولية إلى غزة، مجانا لمدة سبعة أيام، بدءا من يوم 9 نوفمبر وحتي نهاية يوم يوم 15 نوفمبر 2023، وذلك حرصا على مساندة ودعم العملاء فى الاطمئنان على سلامة ذويهم في ظل الأحداث الراهنة في قطاع غزة.

 وتتيح الشركة 5 دقائق دولية و5 رسائل دولية، والتجديد يوميا لعملاء الفاتورة، بينما يتاح مرة واحدة بالنسبة لعملاء الكارت خلال المدة المذكورة.

وأضافت «فودافون» في بيان لها، أنه من الممكن أن تتأثر المكالمات بالأضرار التي لحقت بالشبكات المحلية.

 

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بقلم سعيد رمضان