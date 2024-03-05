تفاصيل التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد.. فتح باب التقديم خلال أيام

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ضوابط وخطوات تقنين مخالفات البناء في القانون الجديد، المقرر تطبيقه خلال الأيام المقبلة، وهي كالتالي:

- فتح باب تقديم طلبات التصالح لمدة 6 شهور ويستمر القانون 3 سنوات.

- العمل على المخالفات حتى آخر تصوير جوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023.

- قيمة مقابل التصالح تبدأ من 50 إلى 2500 جنيه لمتر التصالح وخصم ما تم سداده في أحكام قضائية بشأن المخالفة.

- خصم 25% في حالات السداد الفوري لقيمة التصالح، وإتاحة التقسيط 3 سنوات، وفي حالة زيادة المدة إلى 5 سنوات تصل الفائدة 7%.

- يجوز لمن تصالح إتمام الأعمال بنفس الدور المتصالح عليه بالبناء وصب السقف بذات المسطح.

أوراق التصالح

- بطاقة الرقم القومي

- صفة مقدم طلب التصالح

- إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة من تقرير هندسي، متغيرات مكانية، تصوير جوي، محضر المخالفة.

- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة.

- نسخة من الرسومات الإنشائية للأعمال المخالفة.

- الرسومات المرفقة بترخيص البناء -إن وجد-.

- تقرير هندسي يفيد بالسلامة الإنشائية للمبنى.

النسبة المئوية للتصالح:

- البناء بدون ترخيص ومخالف للاشتراطات 100% نسبة التصالح.

- البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات 50%.

- مخالفة الرسومات الانشائية للترخيص 10%.

- مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص 5%.

- مخالفة الأسوار بالمتر الطولي 15%.

قيمة رسم الفحص

- تبدأ من 125 جنيها وتصل إلى 5 آلاف جنيه

وقال مصدر مسؤول في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم فتح باب التصالح خلال شهر مارس الجاري بمجرد اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الأيام الحالية، إذ يستهدف القانون كل مخالفات البناء بشكل كبير ويقدم تيسيرات للمواطنين.